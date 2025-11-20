Командир Уран: у Гая ВС РФ сбили караулившую штурмовиков "Бабу-ягу" ВСУ

Это позволило спасенной группе российских военных дойти до намеченной точки и закрепиться на ней, рассказал командующий расчетом БПЛА 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА у населенного пункта Гай Днепропетровской области спасли группу штурмовиков, дроном уничтожив над ними груженую минами "Бабу-ягу", рассказал ТАСС командир расчета БПЛА 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Уран.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наша группа заходила, им оставалось километра два - два с половиной до своей точки, куда они должны были дойти и закрепиться. Была ночь, их видно хорошо в тепловизор, а они не видят почти ничего. Прилетела "Баба-яга" со стороны противника и начала по ним целиться, чтобы отработать. Они от нее убегали. Поступила команда от командира сажать "птицу" на "Бабу-ягу", чтобы повредить и винты, уронить ее. Получилось", - рассказал боец.

Он подчеркнул, что группа была спасена и выполнила боевую задачу.

Об освобождении Гая в Минобороны РФ сообщили 17 ноября.