Штурмовик Урман: у Гая ВС РФ загнали группу солдат ВСУ в ловушку

Украинские военные пытались прорваться к российским позициям, рассказал боец

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска на подходе к Гаю Днепропетровской области загнали в ловушку группу солдат ВСУ. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Урман, украинские военные пытались прорваться к российским позициям.

"Они впятером шли, просто с БК, быстрым шагом. Пять человек. Пробежали мимо, а мы втроем в блиндаже наблюдаем. Командованию передали по радейке, что хохлы прошли, и все. Нам дали приказ, мол, ждите, мы их сейчас минометом погоним обратно. И все, мы вылезли из блиндажа, заняли позиции. Дождались минут 30, они их погнали. Командир передал, что они бегут. Все, мы их встретили", - рассказал боец.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 17 ноября.