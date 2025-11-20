Штурмовик Чита: в Гае ВС РФ обнаружили тела расстрелянных мирных жителей

Больше гражданских российские военные не встречали, рассказал боец

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Тела расстрелянных мирных жителей были обнаружены в населенном пункте Гай Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чита.

"Мирных граждан не встречалось. Встречались только тела их", - рассказал боец.

Он добавил, что люди были расстреляны.

Об освобождении Гая в Минобороны РФ сообщили 17 ноября.