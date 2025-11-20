Российские войска уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS

ВС РФ также поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - сказали в министерстве.