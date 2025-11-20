Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военных за сутки

В зоне Центральной группировки уничтожено до 400 солдат противника

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 250 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 190, "Центр" - до 400, на направлении "Восток" - свыше 250 и "Днепр" - до 50 военных.