Четверо солдат ВСУ за сутки сдались в плен в районе Красноармейска
Редакция сайта ТАСС
09:28
обновлено 09:41
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четверо украинских военнослужащих за прошедшие сутки сдались в российский плен в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в самом Красноармейске штурмовые группы продолжают уничтожение вооруженных формирований противника. Также продолжается зачистка населенного пункта Ровное.