ВС РФ уничтожают остатки окруженных в Купянске украинских военных

За сутки российские войска отразили две атаки формирований противника

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Штурмовики 6-й армии группировки войск "Запад" продолжают зачистку Купянска и уничтожают остатки ВСУ в городе, сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков", - говорится в сообщении ведомства.