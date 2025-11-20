ВС РФ уничтожают остатки окруженных в Купянске украинских военных
Редакция сайта ТАСС
09:28
обновлено 09:42
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Штурмовики 6-й армии группировки войск "Запад" продолжают зачистку Купянска и уничтожают остатки ВСУ в городе, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков", - говорится в сообщении ведомства.