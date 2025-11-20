ТАСС: ВСУ бросают солдат в безуспешные контратаки у Гуляйполя

Украинское командование продолжает бессмысленное уничтожение своего населения, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинское командование убивает собственных военнослужащих, отправляя их в бессмысленные контратаки на гуляйпольском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ уже не один день пытается стабилизировать свое положение, безуспешно кидая в контратаки переброшенные на гуляйпольское направление резервы, продолжая бессмысленное уничтожение своего населения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Веселое на гуляйпольском направлении Запорожской области. Его освобождали бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии "Востока".