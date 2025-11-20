ТАСС: ВС РФ с освобождением Веселого взяли под контроль район обороны ВСУ

Речь идет о территории площадью более 15 кв. км, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" с освобождением населенного пункта Веселое Запорожской области взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более 15 кв. км. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

20 ноября Минобороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Веселое в Запорожской области.

"Воины 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области, гуляйпольское направление. Вместе с Веселым взят под контроль крупный район обороны противника площадью более 15 кв. км", - рассказал собеседник агентства.

С начала ноября Веселое стало 5-м населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка, 7-м населенным пунктом, освобожденным приморцами 127-й мотострелковой дивизии и 13-м - группировкой войск "Восток".