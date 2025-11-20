Российские штурмовики освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске

Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (украинское название - Покровск) и свободно перемещаются по нему. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры из освобожденного участка.

"На кадрах военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" свободно перемещаются по освобожденному микрорайону Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики", - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда.