Харьковская ВГА: ТЦК разместили солдат в школе и администрации Первомайского

Таким образом они пытались прикрыться мирными жителями от атак российской армии, сообщил глава администрации Виталий Ганчев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) разместили своих военнослужащих в школе и администрации города Первомайский в Харьковской области, пытаясь прикрыться мирными жителями от атак российской армии. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Подразделения центров комплектования в городе Первомайский используют школу №7 и здание местной администрации для размещения личного состава, понимая, что оно автоматически станет военным объектом и законной целью ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ТЦК продолжают проводить рейды в Харьковской области. "Нам стало известно о мобилизации еще порядка 70 человек - жителей населенных пунктов Ефремовка, Семеновка, Червоное и Троицкое Лозовского района", - отметил Ганчев.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.