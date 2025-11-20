Пленный из ВСУ рассказал о случае суицида в учебном центре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 27 военных ВСУ сбежало за два месяца из учебного центра, также один солдат совершил суицид. Об этом рассказал украинский военнопленный из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Сапожко, проходивший подготовку в этом центре.

"[В учебном центре] было много побегов, было разное. Было, что [сбегали за раз] пять человек, было три человека. Как я слышал, убежало где-то до 27 человек за эти два месяца. И был даже один суицид, то есть человек не выдержал, не хотел [служить]", - рассказал пленный на видео (есть в распоряжении ТАСС).

Он также рассказал, что за два месяца, проведенных в учебном центре, мобилизованных научили только маршировать, перекладывать автомат с левого плеча на правое, а также накладывать турникет.

"Добровольцев было мало. В основном никто не хотел [воевать]. Тогда они (командование - прим. ТАСС) по списку выбирали уже, [кто и в какое подразделение отправится]", - добавил Сапожко.