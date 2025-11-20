Опубликованы кадры посещения Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад"

Верховный главнокомандующий провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях СВО

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там Верховный главнокомандующий провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.

В частности, главе государства доложили, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области. Волчанск освобожден на 80%. Вооруженные силы РФ наступают практически на всех направлениях.