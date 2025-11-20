ТАСС: операторы беспилотников ВСУ выполняют функции заградотрядов

Они препятствуют эвакуации мирного населения Украины в сторону России, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА стали заградотрядами для своих сослуживцев и препятствуют добровольной сдачи в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В составе вражеских расчетов БПЛА, как правило, проходят службу наиболее идейные и мотивированные боевики. Сейчас украинские БПЛАшники выполняют функции заградотрядов и препятствуют сдаче в плен украинскими военнослужащими, принудительно отправленными на фронт", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что операторы дронов ВСУ препятствуют эвакуации мирного населения Украины в сторону России. "Пример - случай в Купянском районе, когда дрон ВСУ убил мирных жителей и собаку, которые шли в сторону позиций ВС РФ. После публикации видео российскими телеграм-каналами, украинские ресурсы цинично украли видео, закрасили водяные знаки и перевернули ситуацию с ног на голову", - уточнил представитель силовых структур.