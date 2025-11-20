Путин: народ России ожидает нужных результатов СВО

Ключевой задачей остается безусловное достижение целей специальной военной операции, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский народ надеется на руководство страны, на армию и ожидает нужных результатов от специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".

Он отметил, что ключевой задачей остается безусловное достижение целей СВО.

"И решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата", - сказал глава государства.