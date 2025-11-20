Герасимов заявил об освобождении более 80% Волчанска

В границах ответственности группировки "Север" продолжается создание полосы обеспечения приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины, заявил глава Генерального штаба

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили на 80% город Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"В границах ответственности группировки "Север" продолжается создание полосы обеспечения приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска, освобождено на сегодняшний день более 80% территорий города", - сказал он.