ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ продвигаются в Северске

Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что "успешно развивается наступление на рубцовском и красноармейском направлениях"
Редакция сайта ТАСС
18:25
обновлено 18:47

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в городе Северске. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Успешно развивается наступление на рубцовском и красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка", - отметил Герасимов. 

УкраинаРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине