ВС РФ продвигаются в Северске
Редакция сайта ТАСС
18:25
обновлено 18:47
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в городе Северске. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Успешно развивается наступление на рубцовском и красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка", - отметил Герасимов.