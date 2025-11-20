ВС РФ продвигаются в Северске

Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что "успешно развивается наступление на рубцовском и красноармейском направлениях"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в городе Северске. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Успешно развивается наступление на рубцовском и красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка", - отметил Герасимов.