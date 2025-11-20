Герасимов: на запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское
18:26
обновлено 18:53
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бойцы "Днепра" на запорожском направлении ведут бои за Приморское и Степногорское.
Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Группировка войск "Днепр" на запорожском направлении освободила населенный пункт Малая Токмачка, ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорским", - сказал он.