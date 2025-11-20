Южная группировка ВС РФ продолжает наступление на всех направлениях

Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены, заявил командующий Сергей Медведев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группировка войск "Южная" продолжает наступателоные действия на всех направлениях СВО. Об этом верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев.

"Товарищ верховный главнокомандующий, Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены", - доложил командующий.