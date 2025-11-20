Путин не стал ставить конкретных дат по освобождению Константиновки

Президент России отметил важность ритмичной работы по этому направлению

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал ставить конкретных дат по освобождению Константиновки, но отметил важность ритмичной работы на этом направлении.

"Не будем ставить конкретных дат, там не важно", - указал Путин, заслушав отчет о планах взятия Константиновки к середине декабря во время посещения одного из командных пунктов группировки войск "Запад".

"Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными", - подчеркнул он.