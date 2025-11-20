Ганчев: ВС РФ продолжают разгром ВСУ под Купянском после его освобождения

Как отметил глава Харьковской ВГА, российские войска постепенно освобождают регион и делают все для того, "чтобы русские харьковчане смогли вернуться домой"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска продолжают разгром группировки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении после освобождения Купянска. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Российские подразделения на купянском направлении продолжают громить украинскую группировку. Планомерно, шаг за шагом, территория Харьковской области освобождается. Наши ребята делают все, чтобы русские харьковчане смогли вернуться домой", - сказал Ганчев.

В четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил об освобождении Купянска.