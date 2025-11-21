Над Астраханской областью и Краснодарским краем сбили 12 украинских БПЛА
06:52
обновлено 06:55
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем за час.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"21 ноября с 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Астраханской области и пять - над территорией Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.