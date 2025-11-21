Минобороны показало кадры освобождения Ямполя в ДНР

Задачу выполнили военнослужащие группировки войск "Запад"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Видеокадры освобождения населенного пункта Ямполь в ДНР были впервые опубликованы российским военным ведомством.

На предоставленных кадрах показана боевая работа военнослужащих группировки войск "Запад", которые высокоточными ударами уничтожают пехоту, бронетехнику, блиндажи, укрытия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Также показано уничтожение замаскированных позиций противника и детонация схрона боеприпасов.

На видео также видны бойцы "Запада", установившие российский флаг в освобожденном населенном пункте.