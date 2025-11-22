Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 украинских военных

Военные группировки также ликвидировали пять складов боеприпасов и материальных средств противника

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 75 военнослужащих, а также 5 складов боеприпасов и материальных средств. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"В результате действий артиллерии и подразделений беспилотных систем уничтожено до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Кодрян.

По его данным, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, а также бригады территориальной обороны ВСУ.