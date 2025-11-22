ТАСС публикует кадры из освобожденного Нового Запорожья

На видео зафиксировали боевую работу военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки "Восток"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Новое Запорожье в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Нового Запорожья. Населенный пункт находится на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки "Восток". На них зафиксированы работа артиллерии и FPV-дронов по пунктам временной дислокации ВСУ, автомобильной технике и живой силе.