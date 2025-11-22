Губернатор Севастополя предупредил о ночных тренировках флота

В городе все спокойно, сообщил Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Черноморский флот проведет многочасовые тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно с 19:15 мск и в течение всей ночи в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, бухт Абрамова и Омега, мысов Херсонес и Фиолент, Учкуевки и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.