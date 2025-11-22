ТАСС: в бригаде ВСУ ввели фашистское приветствие, практикуемое "Азовом"

На публикуемых фотографиях, боевики стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен третьего рейха, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фашистское приветствие ввели в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ после назначения комбригом майора Владимира Фокина, ранее командовавшего батальоном в штурмовой бригаде "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что Фокин прибыл в Харьков и назначен новым командиром 125-й бригады ВСУ.

"С недавнего времени бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, сотканного из отборных нацистов и бандеровцев. Руководит всей этой военизированной структурой главный украинских нацист - основатель запрещенного "Азова" Андрей Билецкий. Что же успел сделать комбриг спустя месяц после назначения? Ввел нацистские ритуалы из "Азова". На публикуемых фотографиях, боевики бригады стоят в характерной позе с кулаком у сердца, что является урезанной версией фашистского приветствия времен третьего рейха", - отметил собеседник агентства.

Также комбриг заручился поддержкой чиновников Львова и привел в бригаду своих пиарщиков для раскрутки соцсетей, добавили силовики. Кроме того, отметил собеседник, Фокин открестился от своих военнослужащих, пропавших без вести на разных направлениях.

"Медийщики бригады опубликовали пост, в котором обвинили в пропаже командиров подразделений, куда они были прикомандированы. А родственники тем временем по-прежнему создают инициативные группы с требованием предоставить информацию о погибших и пропавших", - уточнили в силовых структурах.

В других армейских корпусах и бригадах ВСУ, особенно в подразделениях с пунктами постоянной дислокации на территории левобережной Украины, военнослужащие открещиваются от неонацистских идей, указал собеседник агентства. К примеру, артиллеристы Черниговской 158-й бригады обращают внимание, что в руководстве бригады отсутствуют бывшие футбольные ультрас.

"Это говорит о еще большем расколе в ВСУ и в украинском обществе в целом", - подчеркнул собеседник.

В конце сентября силовики сообщали ТАСС, что кадровые чистки начались в 3-м армейском корпусе ВСУ на фоне провалов на рубцовском направлении, первой отставкой стало отстранение командира 60-й отдельной механизированной бригады и назначение вместо него бывшего "азовца" ("Азов" признан террористическим, запрещен в РФ).