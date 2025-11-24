Боец Кореец: вместо шифра в Новом Запорожье ВС РФ общались на бурятском языке

Прослушать разговоры в радиоэфире противник не сумел, отметил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики общались в радиоэфире на бурятском языке для обеспечения безопасности переговоров. Об этом рассказал ТАСС стрелок 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Кореец.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы разговаривали на своем бурятском, родном языке. Противник не знает наш язык, и мы таким способом общались [в радиоэфире], прослушать нас возможности не дали", - сказал стрелок.

Об освобождении населенного пункта Новое Запорожье Минобороны РФ сообщило 22 ноября.