Боец Тайфун: ВС РФ контролируют подходы к Купянску, не допуская снабжения ВСУ

Российские войска так же действуют на подъездных путях за рекой Оскол, отметил оператор беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" контролируют пути подвоза к Купянску, не позволяя противнику осуществлять ротацию и снабжение сил, расположенных рядом с городом. Об этом ТАСС заявил оператор беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки с позывным Тайфун.

"Работаем на купянском участке фронта. Мы активно контролируем пути подвоза к Купянску - не допускаем снабжения противника ни на земле, ни в небе", - сказал Тайфун.

Он отметил, что работа ведется также по подъездным путям за рекой Оскол. "Фактически не позволяем противнику осуществлять ротацию и подвоз с тыла", - добавил Тайфун.

21 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении за последнюю неделю 16 населенных пунктов, включая город Купянск в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол. "Военнослужащие с помощью FPV-дронов, мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, наносят точные удары по вражеской технике, тяжелым квадрокоптерам, блиндажам и живой силе ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения", - рассказали в ведомстве о потерях ВСУ под Купянском за прошедшие сутки.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются несколько железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходили пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, освобождение Купянска открывает прямой путь на Волчанск с юга.