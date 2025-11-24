Боец ВС РФ у Нового Запорожья уничтожил минирующий подходы гексакоптер

Как рассказал оператор БПЛА с позывным Джамбал, он сбил вражеский дрон при помощи сброса взрывчатки

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Украинские войска на подступах к Новому Запорожью сбрасывали с тяжелого гексакоптера самодельные мины нажимного действия. Как рассказал ТАСС оператор БПЛА 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Джамбал, этот гексакоптер был уничтожен при помощи сброса взрывчатки.

"Гексакоптер минировал подходы нашим штурмовикам вот такими самодельными минами нажимного действия. Печатаются на 3D принтере. Я этот гексакоптер уничтожил сбросом, тем самым помог нашим ребятам продвигаться", - сказал военнослужащий.

Об освобождении населенного пункта Новое Запорожье Минобороны РФ сообщило 22 ноября.