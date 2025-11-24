Командир Иволга: ВСУ попытались уйти с позиции через тайный выход в подвале

Украинским солдатам предложили сдаться, но после отказа забросали гранатами, рассказал российский боец

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Группа солдат ВСУ в населенном пункте Новое Запорожье пыталась сбежать через тайный выход в подвале дома, где была оборудована огневая позиция. Об этом рассказал ТАСС командир отделения боевой машины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Иволга.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Зачищали дом, в котором никого не оказалось. Они [ВСУ] сидели в подвале, где был потайной ход.<...>Предложили сдаться, получили отказ, забросали гранатами", - сказал боец.

Он добавил, что противник пытался выйти через дополнительный выход, но не успел.

Об освобождении населенного пункта Новое Запорожье Минобороны РФ сообщило 22 ноября.