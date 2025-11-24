Марочко: ВС РФ за неделю улучшили тактическое положение по переднему краю в ЛНР

Российские военнослужащие с 15 по 21 ноября продвинулись вглубь, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Российские войска с 15 по 21 ноября улучшили тактическое положение в Луганской Народной Республике и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С 15 по 21 ноября 2025 года на западных рубежах ЛНР наши подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника. <...> На западных рубежах ЛНР ВС РФ добились значимых результатов, заняв ключевые рубежи и стратегические позиции в Харьковской области и оккупированной части ДНР", - сообщил Марочко

По его словам, на богуславском, краснолиманском и северском направлениях нанесено ощутимое поражение противнику и подготовлены плацдармы для дальнейшего продвижения. В целом по всей линии боевого соприкосновения созданы предпосылки к наращиванию позитивной динамики для российских войск. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений и стабилизации фронта, однако к желаемому результату это не привело, более того на некоторых участках "посыпалась" оборонительная линия. Украинское военно-политическое руководство продолжало отдавать преступные приказы на обстрел мирных граждан ЛНР. Эксперт отметил, что опасность новых провокаций и террористических акций со стороны Киева сохраняется.