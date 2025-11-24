Летчик Богдан: показ отсеков для вооружения Су-57Э привлечет покупателей

Грузовые отделения истребителя удивляют специалистов габаритами, подчеркнул шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э с открытыми отсеками для вооружения в рамках выставки Dubai Airshow привлечет дополнительное внимание со стороны потенциальных покупателей. Об этом ТАСС в интервью рассказал заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан.

"Я думаю, что да, поскольку все моменты, связанные с продвижением и рекламой самолетов пятого поколения представляют серьезный интерес для потенциальных покупателей. А демонстрация наличия оружия в грузовых отсеках - важный фактор. У Су-57Э грузовые отсеки удивляют специалистов габаритами, они действительно очень впечатляющие. В них можно разместить внушительный арсенал управляемого оружия различного назначения", - сказал Богдан, отвечая на соответствующий вопрос.

В рамках одного из демонстрационных полетов на Dubai Airshow Богдан открыл не как обычно три грузовых отсека - два на крыльях и один на фюзеляже - а только два, один из которых в крыле. "Открыто было два люка. В одном находились ракеты класса воздух - поверхность, в другом - ракеты воздух - воздух. Мы демонстрировали, что даже перспектива асимметричного выпуска ракет не влияет на характеристики самолета. Мы проводим испытания самолетов в различных конфигурациях оружия, в том числе с большой степенью несимметрии. Для специалистов это также важно увидеть", - отметил заслуженный летчик-испытатель.

Богдан также объяснил, почему именно в Дубае было принято решение показать машину с открытыми люками и продемонстрировать вооружение. "В авиации всегда все делается от простого к сложному. Вообще возможности наших самолетов включают в себя определенную закрытую информацию. Поэтому когда-то самолет вообще не демонстрировали, а затем по плану вышестоящего руководства, которое организовывает выставку, начинаем показывать все больше. Было принято решение, что в Дубае мы уже продемонстрируем отсеки для вооружений. Поначалу продумывалось, что вероятно на стоянке, но в итоге приняли решение - в полете", - сказал Герой РФ.

Выставка в Дубае проходила 17-21 ноября, в рамках мероприятия Су-57Э демонстрировался в третий раз за рубежом.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.