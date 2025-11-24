Пушилин: ВСУ перебрасывают подразделения на добропольское направление

Контратаки украинских военных остаются безуспешными, отметил глава ДНР

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на добропольское направление самые мотивированные подразделения, но их контратаки безуспешны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Добропольское направление - из важного. Противник туда перебрасывает наиболее мотивированные подразделения сейчас для того, чтобы, наверное, сдержать [ВС РФ], но контратакующие действия со стороны Белицкого в направлении Родинского, в направлении Шахова проводит противник безуспешно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".