Пушилин заявил о расширении зон контроля на двух направлениях ДНР

Речь идет о добропольском и константиновском направлениях
06:33
06:33

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские войска расширили зоны контроля на добропольском и константиновском направлениях ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Наши подразделения за этот период даже расширили зону контроля [на добропольском направлении]. Равно как и расширили зону контроля на константиновском направлении, где мы фиксируем также улучшение позиции с юго-восточной и с южной части данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". 

