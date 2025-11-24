ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО

В зоне группировки "Север" противник потерял более 135 военных

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 340 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял более 135 военных, в зоне группировки "Запад" - до 230. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" потери ВСУ составили более 235 и более 425 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 245 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" и более 70 в зоне группировки "Днепр".