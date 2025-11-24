ВС РФ зачистили 148 зданий в Димитрове в ДНР

В населенном пункте штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" зачистили 148 зданий в Димитрове в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.