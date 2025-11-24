ТАСС публикует кадры освобождения Затишья в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
09:47
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного штурмовиками 114-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" села Затишье в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.
В Минобороны РФ 24 ноября сообщили об освобождении этого населенного пункта.
На видеокадрах - действия российских штурмовиков при освобождении села и объективный контроль уничтожения позиций ВСУ. Разведывательные дроны также запечатлели, как бойцы разворачивают российские флаги.