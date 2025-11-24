ВС РФ отразили восемь атак ВСУ из района Гришина
09:56
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР, которые проводились с целью деблокирования украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сообщении ведомства.