ВС РФ отразили восемь атак ВСУ из района Гришина

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР, которые проводились с целью деблокирования украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сообщении ведомства.