ВС РФ зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске

Российские военные продолжают зачистку населенного пункта Ровное

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.