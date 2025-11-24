ВС РФ зачистили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.