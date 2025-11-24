Командир Малек: ВС РФ заходили малыми группами в Петровское при поддержке БПЛА

Боец уточнил, что противник не сумел организовать устойчивую оборону

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ заняли село Петровское в Донецкой Народной Республике, действуя малыми группами при постоянном сопровождении беспилотной авиации. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда южной группировки войск с позывным Малек.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Заходили малыми группами в село Петровское. Противник сильно оборону не удержал. Сопровождали группы "птичками", FPV-дронами", - сказал он.

Командир уточнил, что противник не сумел организовать устойчивую оборону. Он добавил, что потери штурмового отряда ВС РФ были незначительными, а подразделения ВСУ отступили, после чего российские бойцы заняли позиции.

По его словам, операция проводилась при эффективном взаимодействии с подразделениями беспилотной авиации. Командир пояснил, что благодаря операторам беспилотников, сопровождавшим группы, разведчиками были выявлены вражеские огневые точки.

"Благодаря, конечно, командованию все это быстро закончилось, так как их слаженность, их ум нам помогли все это быстро сделать, научили, подсказали, сопровождали группы. Все комбаты сидели в мониторах, командовали своими подчиненными солдатами. То есть каждое движение было на чеку: влево, вправо, по прямой", - подытожил военнослужащий.