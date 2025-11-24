Марочко: ВС РФ перерезали ключевые пути снабжения группировки ВСУ в Гуляйполе

Трасса с Орехова в Гуляйполе уже называется украинскими боевиками "трасса смерти", отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ перерезали основные логистические маршруты, снабжавшие украинскую группировку в районе Гуляйполя, установив полный контроль над ключевыми участками дорог. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"Я подтверждаю, что физически перерезан участок трассы Гуляйполе - Покровское. <...> Более того, с Мирного, это с юга, запад от Гуляйполя, населенный пункт Мирное, мы здесь продвигаемся тоже постепенно в северном направлении, и та трасса, которая ведет как раз, получается, с Орехова в Гуляйполе, она уже находится под объективным контролем наших дроноводов, и эта трасса уже называется украинскими боевиками "трасса смерти". Очередная "трасса смерти", потому что невозможно по этой трассе обеспечивать, скажем, полноценное снабжение", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".