Минобороны показало кадры уничтожения окруженных военных ВСУ в районе Купянска

На видео ВС РФ поражают дронами-камикадзе пикап с двумя украинскими военными, танк, грузовик с боеприпасами, наземный роботизированный комплекс

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" поразили украинский танк, пикап и другие цели в районе Купянска Харьковской области, следует из видео, предоставленного МО РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны и артиллерию", - говорится в сообщении.

На видео ВС РФ поражают дронами-камикадзе пикап с двумя украинскими военными, танк, грузовик с боеприпасами, наземный роботизированный комплекс и тяжелые гексакоптеры ВСУ.