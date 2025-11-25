Боец Крамар: ВС РФ в Отрадном отбили шесть контратак ВСУ

Контратакующих прикрывал пулеметчик, уточнил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Штурмовики "Востока" отбили шесть контратак ВСУ на населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Крамар.

"Несколько атак отбили. Накатывало с их стороны несколько групп по два человека. Отбили шесть таких контратак", - сказал боец.

Он добавил, что контратакующих прикрывал пулеметчик. С его уничтожением попытки войти в населенный пункт прекратились.

По словам бойца, в населенный пункт ВС РФ заходили малыми группами, зачищали опорные пункты, готовили плацдарм для захода основных сил.

Об освобождении Отрадного в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.