Боец Крамар: ВС РФ в Отрадном отбили шесть контратак ВСУ
02:04
ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Штурмовики "Востока" отбили шесть контратак ВСУ на населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Крамар.
"Несколько атак отбили. Накатывало с их стороны несколько групп по два человека. Отбили шесть таких контратак", - сказал боец.
Он добавил, что контратакующих прикрывал пулеметчик. С его уничтожением попытки войти в населенный пункт прекратились.
По словам бойца, в населенный пункт ВС РФ заходили малыми группами, зачищали опорные пункты, готовили плацдарм для захода основных сил.
Об освобождении Отрадного в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.