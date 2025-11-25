ВС РФ поразили дронами позиции ВСУ в районе Красноармейска

Цели уничтожили бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Центр" поразили дронами украинские позиции в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 51-й ОА уничтожили укрепленные позиции формирований ВСУ на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

На видео, предоставленном Минобороны РФ, видно поражение четырех позиций ВСУ.

Также в министерстве рассказали о расчетах гладкоствольных минометов "Василек" танкового полка 90-й танковой дивизии, которые поддерживают продвижение штурмовиков в Днепропетровской области.

В боевой работе расчеты миномета используют тактику кочующего орудия, постоянно меняя огневые позиции по фронту и в глубину. В числе задач - сковывание действий противника для создания условий продвижения штурмовых подразделений. Военнослужащие ведут беспокоящий огонь по ВСУ, ограничивая их перемещение, а также прицельно отрабатывают по вскрытым огневым точкам, прикрывающих отход противника.