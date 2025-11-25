Операторы "Молний-2" уничтожили до 15 солдат ВСУ в Запорожской области

В Минобороны отметили, что бойцы группировки "Днепр" активно используют БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа для разведки, корректировки огня и поражения личного состава и техники противника

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожили до 15 солдат ВСУ, укрывавшихся в зданиях в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"На видео объективного контроля продемонстрировано поражение зданий с размещенными там военнослужащими ВСУ, а также нанесение удара по замаскированному пункту БПЛА противника. При выполнении этих боевых задач российские операторы БПЛА "Молния-2" самолетного типа уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ, расположившихся в гражданских строениях частного сектора", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки "Днепр" активно используют БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа для ведения разведки, корректировки огня и поражения личного состава, техники и объектов противника.