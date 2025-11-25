Боец Крамар: ВСУ минировали подходы к Отрадному магнитными минами

Такие мины саперы расстреливают из автоматов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты минировали подходы к населенному пункту Отрадное в Днепропетровской области магнитными минами, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Крамар.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В основном минируют дороги, лесополки, обочины дорог, где, возможно, будет передвигаться наша пехота. И забрасывается это либо с "Бабы-яги", либо еще каким-то хитрым способом. "Магниты" сбрасывают", - сказал боец.

Такие мины саперные группы расстреливают из автоматов, расчищая дорогу для прохождения пехоты.

Кроме того, добавил Крамар, подходы к населенному пункту были заминированы противопехотными минами - так называемыми карандашами и помадками.

Об освобождении Отрадного в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.