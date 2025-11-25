Боец Крамар: ВС РФ в ближнем бою в Отрадном уничтожили группу солдат ВСУ

Противник пытался отстреливаться, отметил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Группа украинских солдат была уничтожена в ближнем бою в населенном пункте Отрадное в Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Крамар.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"После закрепления в Отрадном "птичка" наша обнаружила, где находится противник - группа, и был приказ штурмовать. Отработали из РПГ, пересекли дорогу и начали штурм. Отстреливались [ВСУ]. Ближний бой был недолго, после РПГ ничего не осталось. Затем зашли, зачистили", - сказал боец.

Об освобождении Отрадного в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.