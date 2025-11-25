Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска
03:01
обновлено 03:03
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
"В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности и защите мирного населения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими 1 009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" была успешно проведена операция по эвакуации жителей Харьковской области. В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек - отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанска", - сказали там.