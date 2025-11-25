Боец Гвоздика: ВС РФ спасли семью из Волчанска с помощью записок с дронов

В записке было указано "нет оружия, нет украинских военнослужащих", уточнил российский военный

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мирные жители, которых бойцы группировки "Север" эвакуировали из Волчанска Харьковской области, передавали информацию о себе с помощью записок, которые российские военные читали с дронов, сообщил оператор БПЛА с позывным Гвоздика.

"Делали облет территории, увидели жилой дом. Вышел ребенок с семьей - мамой, папой. [У них была] записка "мы мирные жители". На записке также было написано "нет оружия, нет украинских военнослужащих". После этого началось наше общение через записки. <...> Скидывали им еду, сладкое, чтобы ребенка порадовать", - рассказал Гвоздика на видео Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что семья из Волчанска Харьковской области больше года выживала под обстрелами, пока их не обнаружили ВС РФ и не эвакуировали.